افتتاح ۲۲۰۹ پروژه کشاورزی با اعتبار ۳۰ همت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر پنجشنبه همزمان با فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی و در حاشیه آیین افتتاح پروژههای بخش کشاورزی در تبریز، با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت غذایی اظهار کرد: امروز امنیت غذایی صرفاً یک موضوع تولیدی و اقتصادی نیست، بلکه از ارکان مهم امنیت ملی، ثبات اجتماعی و اقتدار راهبردی کشورها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه شعار امسال هفته جهاد کشاورزی «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» است، افزود: تولید پایدار غذا در گرو همافزایی میان دولت، مردم، بهرهبرداران، تشکلهای کشاورزی، نخبگان علمی و همه حلقههای زنجیره ارزش غذاست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش کشاورزی امروز دیگر تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه به نظامی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تبدیل شده که با اشتغال، توسعه روستایی، صادرات غیرنفتی، مدیریت منابع طبیعی و امنیت ملی پیوندی مستقیم دارد. از این رو، سرمایهگذاری در این بخش در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور و تقویت اقتدار ملی است.
فتحی از افتتاح ۲ هزار و ۲۰۹ پروژه کشاورزی در ۱۵ زیربخش مختلف همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۳۰ همت اعتبار هزینه شده که این امر نشاندهنده تداوم روند سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و حرکت بخش کشاورزی به سمت تولید پایدار و دانشبنیان است.
وی با اشاره به توزیع پروژهها در زیربخشهای مختلف گفت: زیربخش آب و خاک با ۴۸ درصد، دام و طیور با ۱۳ درصد و باغبانی با ۱۲ درصد، بیشترین سهم را در میان پروژههای افتتاحی به خود اختصاص دادهاند؛ موضوعی که بیانگر تمرکز سیاستهای توسعهای بر مدیریت منابع پایه، ارتقای بهرهوری آب، توسعه روشهای نوین آبیاری و تقویت تولیدات کشاورزی است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین درباره سهم سرمایهگذاری در این پروژهها بیان کرد: بیشترین حجم سرمایهگذاری به زیربخش صنایع با ۲۸ درصد، دام و طیور با ۲۲ درصد و شیلات با ۱۶ درصد اختصاص یافته که این روند، حرکت بخش کشاورزی به سمت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده را نشان میدهد.
وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از مهمترین راهبردهای اقتصادی بخش کشاورزی دانست و گفت: این صنایع افزون بر ایجاد اشتغال پایدار، در تثبیت درآمد تولیدکنندگان، کاهش هدررفت محصولات، افزایش قدرت رقابت و ارتقای ارزش افزوده تولیدات کشاورزی نقش مؤثری دارند.
فتحی با اشاره به آثار اشتغالزایی این طرحها اظهار کرد: بهرهبرداری از پروژههای هفته جهاد کشاورزی، زمینه تثبیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۱۴ هزار و ۸۸۱ نفر از فعالان و بهرهبرداران این بخش را فراهم میکند که نشاندهنده جایگاه مهم کشاورزی در اقتصاد مولد کشور است.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشاورزی افزود: نزدیک به ۲۴ همت از مجموع ۳۰ همت سرمایهگذاری انجامشده در پروژههای هفته جهاد کشاورزی، از محل آورده شخصی و سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی تأمین شده است؛ موضوعی که از افزایش اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای اقتصادی این بخش و موفقیت سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در هدایت سرمایههای مردمی به بخش تولید حکایت دارد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سهم ۸۰ درصدی سرمایهگذاری غیردولتی در این پروژهها، نماد روشنی از تحقق رویکرد مردمیسازی اقتصاد کشاورزی و نشاندهنده نقشآفرینی بخش خصوصی در تقویت تولید ملی، توسعه مناطق روستایی و افزایش تابآوری اقتصادی کشور است.
فتحی در ادامه با قدردانی از تلاش فعالان بخش کشاورزی گفت: امنیت غذایی کشور حاصل تلاش شبانهروزی کشاورزان، دامداران، عشایر، کارآفرینان روستایی، کارشناسان، مروجان و محققانی است که در سختترین شرایط، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند.
وی تأکید کرد: بخش کشاورزی امروز نیازمند نگاهی نو و راهبردی است؛ نگاهی که در آن کشاورز بهعنوان یکی از بازیگران اصلی امنیت ملی شناخته شود. حمایت از تولیدکنندگان، توسعه دانش و فناوری در مزرعه و تقویت مشارکت مردم، لازمه دستیابی به جایگاه شایسته بخش کشاورزی در اقتصاد ملی است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: آینده امنیت غذایی ایران از مسیر کشاورزی توانمند، بهرهور، دانشبنیان و مردمی میگذرد و با مدیریت صحیح منابع، حمایت از سرمایه انسانی و تقویت تولید داخلی میتوان امنیت غذایی را به نمادی از اقتدار، استقلال و پیشرفت ملی تبدیل کرد.
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