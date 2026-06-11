حریق واحد مسکونی یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد



بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در خیابان باغ بهشت در فرون آباد اعزام شدند.



متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد، و ۵ نفر به مراکز درمانی انقال یافتند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است