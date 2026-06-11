  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

حریق واحد مسکونی یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

حریق واحد مسکونی یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین) به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد

بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در خیابان باغ بهشت در فرون آباد اعزام شدند.

متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد، و ۵ نفر به مراکز درمانی انقال یافتند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است

کد مطلب 6857415
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها