حریق واحد مسکونی یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد
بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در خیابان باغ بهشت در فرون آباد اعزام شدند.
متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد، و ۵ نفر به مراکز درمانی انقال یافتند که حال چهار نفر وخیم گزارش شده است
حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین) به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حوالی ساعت ۱۵ گزارش حریق در یک دستگاه واحد مسکونی (محل نگهداری بنزین)، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد
کد مطلب 6857415
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