https://mehrnews.com/x3cj8m ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۰ کد مطلب 6857566 استانها قزوین استانها قزوین ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۰ اقبالیه در ایستگاه صدوچهارم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند اقبالیه- مردم اقبالیه در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6857566 کپی شد مطالب مرتبط کرج میزبان شب همدلی هندیها با ایرانیان یکصدوسومین شب حضور قمیها در میدان ضیاءآباد در صدوچهارمین شب؛ مردم همچنان پای عهد خود ایستادند مهرگان؛ ورق صدوچهارم یک روایت مردمی رقم خورد برچسبها اقبالیه تجمع مردمی قزوین
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