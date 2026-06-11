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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۰

اقبالیه در ایستگاه صدوچهارم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند

اقبالیه در ایستگاه صدوچهارم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند

اقبالیه- مردم اقبالیه در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در معابر شهر بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6857566

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