درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای رسیدگی به بحران سرطان در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ۶۰ عضو دموکرات کنگره آمریکا از دولت ترامپ خواستند برای رسیدگی به بحران بیماران سرطانی در غزه اقدامات فوری انجام دهد.

بر اساس این گزارش، این ۶۰ عضو کنگره همچنین خواستار بازگشایی مسیری شدند که امکان انتقال بیماران از غزه به قدس اشغالی و کرانه باختری برای درمان را فراهم می‌کند.

این درخواست در حالی صورت می گیرد که دولت آمریکا بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی است که مانع از ورود کمک ها و تجهیزات پزشکی به نوار غزه می شود.

از سوی دیگر، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و بامداد امروز جمعه خانه های شهروندان فلسطینی در محله التفاح در شرق شهر غزه هدف حمله سنگین تانک ها و پهپادهای ارتش اشغالگر قرار گرفت.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی به حملات هوایی خود به خانیونس در جنوب نوار غزه و تخریب خانه های فلسطینیان ادامه می دهد.