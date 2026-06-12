به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت زندهیاد علی خسروی هنرمند طراح و نقاش با عنوان «ستایشگر فرهنگ» به همت انجمن طراحان گرافیک، مدرسه و گالری ویژه و گالری سهراب، عصر ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پس از آئین نکوداشت، نمایشگاهی از آثار طراحی گرافیک، پرترهنگاری و نقاشی در گالریهای ممیز و زمستان خانه هنرمندان شروع به کار میکند و این نمایشگاه تا روزهای پایانی خرداد از ساعت ۱۴ لغایت ۲۱ برای بازدید عمومی برپاست.
همچنین، شماره ۶۹ نشریه «جهت اطلاع» با عنوان «ستایشگر فرهنگ» منتشر شد.
این شماره که ویژهنامه نکوداشت علی خسروی است، به بررسی زندگی و آثار این طراح و نقاش میپردازد.
علی خسروی متولد ۱۳۲۷، عضو افتخاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و از طراحان پرکار و صاحبسبک بود که در اردیبهشت درگذشت.
این شماره حاوی مطالبی به قلم همایون شجریان، داریوش فرهنگ، آیدین آغداشلو، بیژن بیژنی، شاهین ترکمن، ابراهیم حقیقی، احسان رضوانی، زروان روحبخشان، امیر سقراطی، مجید عباسی، محمدرضا عسگری، امراله فرهادی، علی قسمتی، معراج قنبری، مهدی گوران سوادکوهی، مهنوش مشیری، هوشنگ مهراردلان، فؤاد نجمالدین، حسین نوروزی و ... است.
شماره ۶۹ «جهت اطلاع» با حمایت موسسه «اوج نیلی» به چاپ رسیده و در مراسم نکوداشت علی خسروی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود در اختیار همکاران و شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت.
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