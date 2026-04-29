علی خسروی هنرمند نقاش و تصویرگر درگذشت؛ مراسم وداع از خانه هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، علی خسروی هنرمند نقاش و تصویرگر که با هاشورها و قلمگیریهای مختص هنر خود در بازآفرینی چهره مشاهیر ایرانی و بسیاری از صحنههای بومی در هنر ایران ماندگار شد، ۹ اردیبهشت درگذشت.
علی خسروی متولد ۱۴ اسفند ۱۳۲۷ کرمان است. او کارشناسی خود را در رشته طراحی گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای تهران در سال ۱۳۴۷ دریافت کرد و از مشهورترین طراحان پرتره در ایران است.
طراحی روی جلد نشریه نگین در دهه ۵۰ خورشیدی و طراحی پوسترهای سینمایی همچون «مسافران» بهرام بیضایی، «طلسم» داریوش فرهنگ و طراحی روی جلد نشریه سروش در دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی در ذهن علاقهمندان به آثارش ماندگار است. لوگوی مجله سروش هم از آثار این هنرمند است.
خسروی آثار گرافیک و نقاشیاش را در نمایشگاههای متعددی به نمایش گذاشته است و مجموعه طراحیهایش از چهرههای موسیقی در کتاب «نقشی به یاد» منتشر شده است.
مراسم وداع با این هنرمند فقید که مدتی نیز درگیر بیماری بود، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۹ از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت این هنرمند را به خانواده و جامعه هنری کشور تسلیت میگوید.
