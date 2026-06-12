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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

دستگیری ۲ شکارچی در پرور؛ گله قوچ و میش در تیررس شکارچیان

دستگیری ۲ شکارچی در پرور؛ گله قوچ و میش در تیررس شکارچیان

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از دستگیری دو شکارچی در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر خبر داد و گفت: با وجود گله قوچ و میش در تیر رس شکارچیان قبل از هر گونه عمل با متخلفان برخورد شد.

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری دو شکارچی در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر خبر داد و در توضیحات بیان کرد: ماموران پارک ملی صیدوا در پی رصد منطقه متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: خودرو مشکوک قصد شکار در منطقه را داشت که پیش از هر عملی تیزبینی ماموران مانع از تیراندازی به سمت حیات وحش شد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه گله قوچ و میش در تیر رس شکارچیان قرار داشت، اضافه کرد: با سرعت عمل ماموران خوشبختانه از بروز حادثه غیر قابل جبران پیشگیری شده است.

یوسف‌پور اظهار داشت: از این متخلفان یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲، هفت تیر فشنگ چهار پاره قاچاق، ۱۴ تیر فشنگ ساچمه زنی، یک بوش تبدیل سلاح و ۱۰ تیر فشنگ قاچاق کشف و ضبط شد.

وی از بازداشت متخلفان و توقیف خودرو آن ها خبر داد و افزود: بوش کشف شدن قابلیت تبدیل سلاح ساچمه زنی به سلاح خفیف را داشته و برای شکار چهارپایان مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 6857856

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