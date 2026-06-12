دستگیری ۶ محکوم متواری در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با افراد تحت تعقیب مراجع قضایی، مأموران کلانتری ۱۱ آزادشهر طی ۲۴ ساعت گذشته طرح ویژه دستگیری محکومان متواری را در سطح شهرستان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای افراد تحت تعقیب، موفق شدند ۶ محکوم متواری را در عملیات‌ی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه طرح‌ها با هدف افزایش امنیت عمومی، اجرای احکام قضایی و برخورد با قانون‌گریزان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

شیخی تأکید کرد: پلیس در برخورد با مجرمان و افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کنند، قاطعانه و در چارچوب قانون عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به امنیت مردم وارد شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.