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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده الموت شرقی دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده الموت شرقی دستگیر شد

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده الموت پیش از هرگونه اقدام به شکار شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و پایش مستمر مناطق تحت حفاظت، موفق شدند یک شکارچی غیرمجاز را در منطقه حفاظت‌شده الموت شرقی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر کنند.

وی افزود: این عملیات حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد و در پی رصد دقیق و مستمر منطقه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: در بازرسی از متخلف، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و قاچاق به همراه تعدادی فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد.

هاشمی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان تصریح کرد: صیانت از حیات وحش و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه گونه‌های ارزشمند جانوری از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست است و در این مسیر با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این فرد برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان تأکید کرد: گشت‌ها و پایش‌های میدانی در مناطق حفاظت‌شده استان به صورت مستمر ادامه دارد و یگان حفاظت محیط زیست با حساسیت ویژه هرگونه تخلف زیست‌محیطی را رصد و پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6860737

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