به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و پایش مستمر مناطق تحت حفاظت، موفق شدند یک شکارچی غیرمجاز را در منطقه حفاظتشده الموت شرقی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر کنند.
وی افزود: این عملیات حوالی ساعت ۵:۳۰ بامداد و در پی رصد دقیق و مستمر منطقه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست انجام شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: در بازرسی از متخلف، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و قاچاق به همراه تعدادی فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد.
هاشمی با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی استان تصریح کرد: صیانت از حیات وحش و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه گونههای ارزشمند جانوری از اولویتهای اصلی یگان حفاظت محیط زیست است و در این مسیر با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پرونده این فرد برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان تأکید کرد: گشتها و پایشهای میدانی در مناطق حفاظتشده استان به صورت مستمر ادامه دارد و یگان حفاظت محیط زیست با حساسیت ویژه هرگونه تخلف زیستمحیطی را رصد و پیگیری خواهد کرد.
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