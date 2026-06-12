به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلای امیر المومنین وحدت را عامل موفقیت کشور در برابر تهدیدات خارجی دانست و افزود: مقاومت و انسجام باعث ایجاد چالش های جدی برای دشمنان شده است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن با فشارهای مختلف امروز در قبال ایران مواجه است، توضیح داد: حضور در میدان جبهه مقاومت و همگرایی محاسبات دشمن را به خطا برده و موجب نگرانی آن ها شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از ایستادگی ملت ایران برابر زیاده خواهی و فشارهای دشمن تقدیر کرد و ادامه داد: تیم مذاکره کننده نیز در مقاطع مختلف از حقوق همین ملت ایران دفاع کرده است.

مطیعی خواستار حضور پر شور مردم در ویژه برنامه های ماه محرم برای نمایش گذاشتن انسجام و اقتدار ملی شد و افزود: این حضور پشتیبانی از نیروهای مسلح و تضعیف دشمن برای رسیدن به اهداف شوم آن ها است.

وی عملکرد اقتدار نیروهای مسلح و محور مقاومت را تحسین کرد و یادآور شد: همین موضوع باعث شد تا اهداف دشمن در ایران محقق نشود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید به اینکه مشکلات اقتصادی با مدیریت جهادی مسئولان قابل حل است، اضافه کرد: بخش عظیمی از دغدغه های مردم معطوف به معیشت و مسائل اقتصادی و گرانی است.

مطیعی توضیح داد: البته که دشمن با ایجاد شرایط جنگی و فشارهای تحریم در ایجاد این دغدغه نقش مستقیم داشت اما رفع این چالش نیازمند برنامه ریزی مناسب از سوی مسئولان است.

وی ادامه داد: همه مسئولان و دستگاه ها باید برای رفع مشکلات کشور با روحیه جهادی و دلسوزی تلاش کنند تا دشمن در اهداف کاهش تاب آوری مردم و ایجاد یاس و نا امیدی ناکام باقی بماند.