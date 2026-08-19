«فعالان اقتصادی» سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برتر استان سمنان با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش کرده است با تحمیل جنگی همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، کشور را با چالش مواجه کند، غیرت ملی و دینی ایرانیان اجازه نداده است در برابر دشمن تسلیم شوند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیز همچون مردم و نیروهای مسلح در حال مقابله با توطئه‌های دشمنان هستند، افزود: صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان از اقشار مختلف مردم که بیش از ۱۷۰ شب در خیابان‌ها به جهاد پرداختند و همچنین نیروهای مسلح که در این مدت در میدان نبرد نظامی ایستادگی کردند، جدا نیستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت نیز همچون دیگر جبهه‌ها نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند و باید از تلاش‌های آنان برای حفظ و تقویت جبهه اقتصادی کشور پشتیبانی شود.

مطیعی با بیان اینکه حفظ جبهه اقتصادی در شرایط امروز اقدامی دشوار اما راهبردی است، گفت: امروز دشمن پس از شکست در عرصه نظامی، تنگه هرمز و عرصه اجتماعی، به دنبال ایجاد چالش در اقتصاد کشور است، اما این هدف تاکنون با ایستادگی فعالان عرصه صنعت و معدن محقق نشده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسهیل امور فعالان صنعتی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت دولت، چالش‌های صنعتگران در حوزه مالیات، پرداخت تسهیلات و سایر موانع موجود برطرف شود و مشکلات فعالان صنایع تا حد امکان کاهش یابد.