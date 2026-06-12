به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، هادی کیادلیری، با اشاره به برنامههای اجراشده در حوزه آموزش عمومی و ارتقای مشارکت مردمی اظهار کرد: اقدامات این معاونت در دوره مدیریتی جدید در دو محور اصلی سیاستگذاری و ایجاد زیرساختهای حقوقی و اجرایی، و نیز اجرای برنامههای آموزشی و مشارکتی در سطح کشور دنبال شده است.
وی، مهمترین اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته را شامل تصویب دستورالعمل اجرایی کارگروه ملی و استانی سند ارتقای فرهنگ حفاظت محیطزیست، تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههایی همچون گردشگری پایدار، خانواده محوری، فرهنگ دریایی و کشاورزی پایدار، فعالسازی کارگروههای استانی، تدوین پیشنویس سند مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و همچنین تهیه دستورالعمل توانافزایی تشکلهای مردمنهاد عنوان کرد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در همین راستا، پیشنویس برنامههای آموزش همگانی در حوزههای تخصصی تهیه شده و وبینارهای آموزشی متعددی با هدف تبیین رویکردهای نوین مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری محیطزیستی برگزار شده است.
کیادلیری ادامه داد: در محور اجرایی، ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها با همکاری تشکلهای مردمنهاد و فعالان محیطزیست، برنامههای متنوعی از جمله کارگاهها و نشستهای آموزشی، تولید محتوای رسانهای، اجرای پویشهای مردمی، حمایت از خانههای محیطزیست و برگزاری رویدادهای محیطزیستی را در سطح کشور اجرا کردهاند.
وی با اشاره به تحول رویکرد سازمان حفاظت محیطزیست، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیطزیست از رویکرد صرفاً نظارتی و کنترلگر به سمت رویکردی تعاملمحور و مشارکتساز حرکت کرده است؛ تحولی که در تعامل با تشکلهای مردمنهاد، دانشگاهها، مدارس و رسانهها نمود یافته است.
کیادلیری گفت: یکی از مهمترین نقاط قوت عملکرد سازمان، عبور از تعاملات تشریفاتی و حرکت به سمت همکاریهای میدانی و عملیاتی با تشکلهای مردمنهاد بوده است؛ بهگونهای که از ظرفیت این تشکلها در بحرانهایی نظیر اطفای حریق و پاکسازی طبیعت استفاده شده و این امر موجب تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردمی شده است.
بازگشت علم به فرآیند سیاستگذاری محیطزیستی
وی درباره تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی اظهار کرد: همکاری با دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصان حوزه محیطزیست در سال گذشته گسترش یافته و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و برنامهریزیهای آموزشی و مشارکتی سازمان ایفا کرده است.
به گفته معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، تدریس درس «شناخت محیطزیست» بهعنوان دو واحد اختیاری در دانشگاههای کشور همچنان ادامه دارد و حمایت از فرصتهای پژوهشی در حوزه محیطزیست نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نهادینهسازی فرهنگ محیطزیستی در مدارس
کیادلیری با تأکید بر اهمیت آموزش نسل کودک و نوجوان گفت: سازمان حفاظت محیطزیست تلاش کرده است آموزش محیطزیست را به یکی از ارکان اصلی برنامههای فرهنگی و آموزشی کشور تبدیل کند تا شهروندانی مسئول و آگاه نسبت به محیطزیست تربیت شوند.
وی از تدوین برنامه درسی ملی محیطزیست برای ورود مفاهیم محیطزیستی به کتابهای درسی تمامی مقاطع تحصیلی خبر داد و افزود: در این چارچوب، مؤلفههای سواد محیطزیستی و راهنمای برنامه درسی ملی محیطزیست تدوین شده است.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست همچنین به اجرای «طرح ملی محیطیار» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سواد محیطزیستی و نهادینهسازی فرهنگ تعامل صحیح با محیطزیست در میان دانشآموزان از سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار دانشآموز و ۷ هزار مراقب سلامت در آن ثبتنام کردهاند.
وی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران مدارس و مراقبان سلامت، اجرای برنامههای آموزشی برای دانشآموزان محیطیار و تدوین شیوهنامههای اجرایی مشترک در مدارس ابتدایی از دیگر اقدامات این طرح بوده است.
استقبال گسترده از رویدادها و برنامههای فرهنگی
کیادلیری از برگزاری نخستین رویداد علمی ـ آموزشی کتاب «انسان و محیطزیست» در پایه یازدهم خبر داد و گفت: در نخستین دوره این رویداد بیش از ۸۵۰ اثر و در دومین دوره بیش از ۱۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.
وی همچنین به طراحی مسابقه قصهگویی محیطزیستی «مأموریت ماکان» ویژه دانشآموزان ابتدایی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۱ هزار اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده و ثبتنام آن تا پایان خردادماه ادامه دارد.
بهرهگیری از ظرفیت رسانه، بازیهای رایانهای و ورزش
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تعامل گسترده با رسانهها اظهار کرد: تفاهمنامهای سه ساله میان سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان صدا و سیما منعقد شده تا همکاریهای مشترک در زمینه فرهنگسازی، اطلاعرسانی و اجرای پویشهای رسانهای محیطزیستی توسعه یابد.
وی همچنین از همکاری با بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای ورود مفاهیم محیطزیستی به بازیهای دیجیتال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهرهگیری از ظرفیت ۳۴ میلیونی مخاطبان بازیهای رایانهای در کشور انجام شده است.
کیادلیری افزود: در حوزه ورزش و محیطزیست نیز با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون ورزشهای همگانی و اجرای همایشهای خانوادگی پیادهروی در ۲۱۳ شهر کشور، تلاش شده است سبک زندگی سبز و مسئولانه در میان مردم ترویج شود.
پیوند آموزههای دینی و مسئولیتهای محیطزیستی
وی با اشاره به همکاری سازمان با مرکز مدیریت حوزههای علمیه گفت: تدوین برنامه پنجساله آموزشی، آموزش بیش از ۲ هزار نفر از ائمه جمعه و جماعات و اجرای پویشهایی نظیر «زائر اربعین؛ سفیر محیطزیست» در راستای نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیطزیست در فضاهای مذهبی انجام شده است.
چالشهای فرهنگسازی محیطزیستی
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست مهمترین موانع فرهنگسازی محیطزیستی در کشور را مشکلات اقتصادی و معیشتی، ضعف زیرساختها، غلبه فرهنگ مصرفگرایی، سطحی بودن آموزشها، کمبود روایتهای امیدبخش و همچنین ضعف در اجرای قوانین محیطزیستی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: برای غلبه بر این چالشها باید از ظرفیت گروههای محلی، دانشجویی، ورزشی، هیأتهای مذهبی و گروههای جهادی به شکل مؤثرتری استفاده شود و نقش دانشگاهها، شوراهای اسلامی و تشکلهای مردمنهاد در آموزش و فرهنگسازی تقویت شود.
تداوم آموزش تخصصی محیطبانان
کیادلیری در پایان با اشاره به برنامههای آموزشی حوزه محیطبانی گفت: تمامی محیطبانان استخدامشده دورههای بدو خدمت را گذراندهاند و در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از یکهزار و ۹۷۹ نفر محیطبان در دورههای تخصصی آموزش دیدهاند که مجموع آن به بیش از ۷۷ هزار نفرساعت آموزشی میرسد.
وی افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی ـ هنری «خورشید هشتم» ویژه محیطبانان و دانشآموزان رشته محیطبانی نیز با هدف ارتقای سطح مستندسازی و تولید محتوای تخصصی در این حوزه در حال پیگیری است.
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