حق شناس: تکمیل سد پلرود به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر جمعه در جلسه شورای اداری رودسر اظهار کرد: اگر تا دیروز آمریکا به مدت ۴۷ سال ما را تحریم می‌کرد، امروز ما آنان را دچار تحریم کرده‌ایم.

استاندار گیلان با اشاره به مشکلات پروژه سد پلرود افزود: هر پروژه‌ای که در زمان خود اجرایی نشود، بیش از سه تا پنج برابر برآورد بودجه اولیه خود هزینه خواهد کرد. برآورد اولیه سد پلرود ۸۰ میلیارد تومان بود که تاکنون هزار میلیارد تومان هزینه شده و همچنان به ۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد؛ چراکه در زمان خود ساخته نشده است.

حق‌شناس بیان کرد: پیمانکار و مجری سد را تغییر دادیم تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث نمایشگاه گلخانه اشاره کرد و گفت: هر سرمایه‌گذاری که ورود کند، تسهیلات لازم را در اختیار او قرار خواهیم داد.

استاندار گیلان همچنین به بحث گردشگری اشاره و تصریح کرد: ۱۵ هتل چهار و پنج ستاره در دست ساخت است.