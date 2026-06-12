به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه گفت: به دشمنان توصیه می کنم که هرگز با روسیه نجنگید، سعی کنید این کار را نکنید، بیایید در صلح زندگی کنیم.

پوتین در دیدار با نظامیان شرکت کننده در جنگ اوکراین به مناسبت «روز روسیه» افزود: هیچ‌کس تاکنون نتوانسته شکست راهبردی را بر روسیه متحمل کند. کشورهای ناتو اکنون دریافته‌اند که تحمیل شکست راهبردی به روسیه غیرممکن است؛ آنها با عجله وارد عمل شدند.

وی تصریح کرد: تمام کشورهای ناتو تلاش‌های خود را برای انجام اقدامات خصمانه علیه روسیه افزایش داده اند. روسیه به تنهایی در مقابل غرب در قالب ناتو ایستاده است. کشورهای ناتو جنگی را علیه روسیه آغاز کردند که با کودتا در اوکراین آغاز شد. روسیه هشت سال تلاش کرد تا کی‌یف را به توافق با دونباس متقاعد کند.

رئیس جمهور روسیه همچنین هشدار داد که کشورش حملات تلافی‌ جویانه خود را برای منصرف کردن نیروهای مسلح اوکراین از حمله به اهداف غیرنظامی تشدید می‌کند.