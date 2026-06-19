به گزارش خبرگزاری مهر، سِرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به افزایش سطح تنش میان مسکو و ناتو تأکید کرد که ادامه این روند میتواند پیامدهایی بسیار خطرناک برای امنیت و ثبات جهانی داشته باشد.
وزیر خارجه روسیه در مقاله خود با عنوان «اوکراین، اروپا و امنیت جهانی» که بخشی از آن در خبرگزاری تاس روسیه منتشر شد، افزود: این وضعیت تهدیدات جدی برای امنیت جهانی ایجاد میکند.
وی ضمن هشدار درباره بالا گرفتن تنش میان مسکو و ناتو گفت: ادامه مسیر تقابل میتواند به سناریوهای فاجعهبار، از جمله احتمال استفاده از سلاحهای هستهای منجر شود.
به گفته لاوروف، تشدید این رویارویی در شرایطی رخ میدهد که شکافهای ژئوپلیتیک میان قدرتهای بزرگ عمیقتر شده و برخی نشانهها یادآور خطرناکترین مقاطع جنگ سرد است.
او همچنین در اظهاراتی دیگر، برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد که از مذاکرات با مسکو بهعنوان پوششی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده میکنند و این تحرکات را در راستای ادامه گسترش به سمت مرزهای روسیه دانست.
نظر شما