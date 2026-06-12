https://mehrnews.com/x3cjnB ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴ کد مطلب 6858117 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴ اجرای گروه سرود «جان فدای ایران» در زاهدان همزمان با سراسر کشور پویش سرود جان فدا به مناسبت سالگرد تجاوز رژیم صهیونستی در جنگ ۱۲ روزه در زاهدان اجرا شد. دریافت 31 MB کد مطلب 6858117 کپی شد مطالب مرتبط سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید صد و دو شب ایستادگی و حضور در خیابانهای «زاهدان» طوفانی با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید برچسبها زاهدان جانفدا گروه سرود
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