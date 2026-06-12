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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

اجرای گروه سرود «جان فدای ایران» در زاهدان

اجرای گروه سرود «جان فدای ایران» در زاهدان

همزمان با سراسر کشور پویش سرود جان فدا به مناسبت سالگرد تجاوز رژیم صهیونستی در جنگ ۱۲ روزه در زاهدان اجرا شد.

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کد مطلب 6858117

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