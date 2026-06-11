https://mehrnews.com/x3cj8v ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6857573 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳ صد و دو شب ایستادگی و حضور در خیابانهای «زاهدان» زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6857573 کپی شد مطالب مرتبط رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان پرچم ایستادگی در پایتخت وحدت اسلامی همچنان بالاست شب همدلی گالیکشیها در حمایت از ایران اسلامی سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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