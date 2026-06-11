  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۳

صد و دو شب ایستادگی و حضور در خیابان‌های «زاهدان»

صد و دو شب ایستادگی و حضور در خیابان‌های «زاهدان»

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند.

دریافت 36 MB
کد مطلب 6857573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها