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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

رسانه صهیونیستی: توافق با ایران شامل آتش‌بس در همه جبهه‌ها است

رسانه صهیونیستی: توافق با ایران شامل آتش‌بس در همه جبهه‌ها است

تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که توافق احتمالی آمریکا با ایران شامل آتش‌بس در همه جبهه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع به اصطلاح مطلع گزارش داد: توافق با ایران شامل آتش‌بس در همه جبهه‌ها است.

گزارش رسانه رسمی رژیم صهیونیستی در حالی است که یک مقام ارشد آمریکایی گفته است: یادداشت تفاهم، چارچوب کلی را تعیین می‌کند که به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد در ازای پایبندی به تعهداتشان، به دستاوردهای اقتصادی دست یابند.

این مقام آمریکایی مدعی شد که ما معتقدیم مخالفت با توافق در ایران بسیار ناچیز است.

کانال «کان» اسرائیل هم گزارش داد که به ارتش اسرائیل دستور داده شده است تا عملیات‌هایی را که به توافق ایران و آمریکا آسیب می‌زند، کاهش دهد.

کد مطلب 6858125

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