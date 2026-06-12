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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

آمادگی سوئیس برای میزبانی از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

آمادگی سوئیس برای میزبانی از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

سوئیس آمادگی خود را برای میزبانی از تفاهم نامه ایران و آمریکا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد این کشور خود را به عنوان مکان احتمالی برای امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران در صورت موافقت دو طرف پیشنهاد داده است.

این وزارتخانه افزود: به عنوان میانجی برای حمایت از تلاش‌های انجام شده جهت امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا که با هدف تثبیت آتش‌بس صورت می گیرد، در تلاش هستیم.

ساعاتی پیش بود که خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ مدعی شد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که ممکن است هفته آینده در ژنو سوئیس امضا شود.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که مطلع خواند، گزارش داد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به توافقی در جریان نشست گروه هفت در هفته آینده هستند.

این خبرگزاری آمریکایی در ادامه گزارش خود مدعی شد که احتمالا توافق بین تهران و واشنگتن روز یکشنبه آینده در ژنو امضا خواهد شد.

بلومبرگ افزود که توافق بین واشنگتن و تهران به احتمال زیاد به صورت یادداشت تفاهم و نه یک توافق نهایی خواهد بود.

این خبر ادعایی در حالی است که شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس هم گزارش داد که آمریکا و ایران ممکن است اوایل هفته آینده یک یادداشت تفاهم امضا کنند که راه را برای مذاکره درباره توافق بلندمدت هموار می‌کند.

مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را درباره موافقت نهایی با توافق پایان جنگ تأیید نکرده و اعلام کرده اند تهران تا کنون به جمع‌بندی نهایی در این خصوص نرسیده‌است.

کد مطلب 6858192

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