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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲

تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی

تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی

ساوه- در این ویدئو تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6858142

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