https://mehrnews.com/x3cjp6 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲ کد مطلب 6858142 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲ تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی ساوه- در این ویدئو تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6858142 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر انقلاب ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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