https://mehrnews.com/x3cmYy ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6864387 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ تاکید معاون سیاسی سپاه پاسداران بر حفظ وحدت ملی در گفتگو با مهر اراک- در این ویدئو گفتگوی اختصاصی خبرنگار مهر با معاون سیاسی سپاه پاسداران در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6864387 کپی شد مطالب مرتبط سردار جوانی: وحدت ملی سد نفوذ ناپذیر در برابر تفرقهافکنی دشمن است شکست هیمنه استکبار در تحولات اخیر جلوهای روشن از پیام نهضت عاشورا تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی برچسبها اراک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وحدت اسلامی
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