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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

تاکید معاون سیاسی سپاه پاسداران بر حفظ وحدت ملی در گفتگو با مهر

تاکید معاون سیاسی سپاه پاسداران بر حفظ وحدت ملی در گفتگو با مهر

اراک- در این ویدئو گفتگوی اختصاصی خبرنگار مهر با معاون سیاسی سپاه پاسداران در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6864387

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