https://mehrnews.com/x3cj7d ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6857511 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹ اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید محلات- در این ویدئو اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۰۳ را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6857511 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی مددی» مردم دیار آفتاب در صد و سومین قرار عاشقی میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی جلالی: سالانه ۱۵۰ میلیون شاخه گل در محلات تولید میشود اعلام وفاداری هنرمندان گلستان به آرمانهای انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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