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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید

اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید

محلات- در این ویدئو اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۰۳ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6857511

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