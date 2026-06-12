https://mehrnews.com/x3cj8K ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۲ کد مطلب 6857585 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۲ یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر انقلاب ساوه- در این ویدئو یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6857585 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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