https://mehrnews.com/x3cjRn ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6859282 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ ۱۰۵ شب حماسه و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا اراک- در این ویدئو ۱۰۵ شب حضور حماسی و وطندوستی مردم اراک در میدان شهدا را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6859282 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۰۴ رسید پیام مردم سنندج همزمان با سالروز شهدای اقتدار در تجمع شبانه یکصد و چهارمین شب پایداری مردم ولایی محلات در راه وطن صد و پنجمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در میدان تجلی وحدت مردم ساوه در صد و چهارمین شب ایستادگی صد و چهارمین شب بیعت حماسی مردم مهاجران با نظام اسلامی برچسبها تجمع مردمی اراک رهبر معظم انقلاب اسلامی
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