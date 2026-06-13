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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵

۱۰۵ شب حماسه و وطن‌دوستی مردم اراک در میدان شهدا

۱۰۵ شب حماسه و وطن‌دوستی مردم اراک در میدان شهدا

اراک- در این ویدئو ۱۰۵ شب حضور حماسی و وطن‌دوستی مردم اراک در میدان شهدا را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6859282

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