https://mehrnews.com/x3cj8N ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۲ کد مطلب 6857588 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۲ ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی اراک- در این ویدئو ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6857588 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید یکصد و سومین شب مقاومت و پایداری مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب شکوه وحدت مردم ساوه در شب صد و دوم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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