کشف بیش از ۹۰ کیلو گرم شمش نقره در سلماس

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر مظلومی در این زمینه اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی رختار شهرستان سلماس در حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر سلماس به تبریز به یک دستگاه سواری پرشیا مشکوک و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌ از این خودرو تعداد ۹۳قطعه شمش نقره جمعا به وزن ۹۳ کیلوگرم کشف و ضبط شد که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ مظلومی افزود در این راستا یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی سلماس با تاکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و این امر از اولویت‌های اصلی پلیس سلماس در هر شرایطی است .

وی با اشاره به نقش مخرب قاچاق توصیه کرد مردم در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله ازطریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.