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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲

کشف بیش از ۹۰ کیلو گرم شمش نقره در سلماس

کشف بیش از ۹۰ کیلو گرم شمش نقره در سلماس

ارومیه - فرمانده انتظامی شهرستان سلماس گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری بیش از ۹۰ کیلوگرم شمش نقره را در سلماس کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر مظلومی در این زمینه اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی رختار شهرستان سلماس در حین کنترل خودروهای عبوری در مسیر سلماس به تبریز به یک دستگاه سواری پرشیا مشکوک و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌ از این خودرو تعداد ۹۳قطعه شمش نقره جمعا به وزن ۹۳ کیلوگرم کشف و ضبط شد که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ مظلومی افزود در این راستا یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی سلماس با تاکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و این امر از اولویت‌های اصلی پلیس سلماس در هر شرایطی است .

وی با اشاره به نقش مخرب قاچاق توصیه کرد مردم در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله ازطریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6858312

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