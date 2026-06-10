سقوط قیمت جهانی طلا به زیر مرز ۴۲۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز چهارشنبه تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و برای دومین روز متوالی روند کاهشی خود را حفظ کرد. این فلز گران‌بها با عبور از مرز روانی ۴۲۰۰ دلار، به پایین‌ترین سطح سه ماهه خود رسیده است.

در بازار معاملات امروز، قیمت هر اونس طلا با ۲.۰۳ درصد کاهش به ۴۱۷۴ دلار و ۲۷ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۲.۰۹ درصدی، رقم ۴۱۹۶ دلار و ۸۰ سنت را ثبت کرد.

این نوسانات قیمتی در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه تشدید شده است. پس از حملات آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن ۲۱ موضع نظامی ایالات متحده در منطقه خبر داد و وزیر امور خارجه ایران نیز نسبت به تبعات حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هشدار جدی صادر کرد.

علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک، معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه آمریکا در ماه مه به ۲.۹ درصد برسد که این موضوع احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده و فشار بر قیمت طلا را افزایش داده است.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت نقره با ۲.۱۸ درصد کاهش به ۶۳ دلار و ۸۲ سنت رسید و پلاتین با افت ۳.۹۸ درصدی، رقم ۱۶۵۹ دلار و ۸۳ سنت را ثبت کرد.