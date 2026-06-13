رئیس سازمان برنامه و بودجه تهران:وضعیت بودجه امسال بدتر از سال قبل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری،صبح شنبه، در جلسه پیشرفت و توسعه ورامین، از کمبود ۳۰۰ تخت بیمارستانی در ورامین خبر داد و گفت: سرانه تخت در این شهرستان ۰.۹ به ازای هر هزار نفر است که با تکمیل بیمارستان مفتح به ۱.۳ تخت افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، ۲ خانه بهداشت، ۳ مرکز جامع سلامت شهری، ۱ پایگاه سلامت روستایی و ۱۵ پایگاه سلامت شهری در ورامین کمبود داریم. در حال حاضر ۲ خانه بهداشت، ۲ مرکز جامع سلامت شهری و ۲ پایگاه سلامت روستایی در دست احداث است که با تزریق اعتبارات اسفندماه به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی ورزشی ورامین افزود: سرانه فضای ورزشی این شهرستان ۱.۷ متر مربع است در حالی که میانگین کشوری ۴.۷ متر و میانگین استان تهران ۲.۵ متر می‌باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تصریح کرد: ۸۳ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار ورامین دارای راه آسفالت هستند که رتبه ۱۰ استان را به خود اختصاص داده است. همچنین ۹۹.۸ درصد از جمعیت روستایی و ۸۳ درصد از جمعیت شهری به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.

سپهری با اشاره به مشکلات اصلی شهرستان گفت: در حوزه فاضلاب هیچ پروژه خاصی در شهرستان اجرا نشده و نیاز به توجه ویژه دارد. همچنین در حوزه راه‌های اصلی، فرعی و شریانی نیز پروژه خاصی در بودجه استانی و ملی دیده نشده است.

وی در خصوص پروژه‌های ملی در دست اجرا خاطرنشان کرد: انتقال پساب تصفیه‌خانه جنوب تهران به دشت ورامین با ۹۲ درصد پیشرفت و اعتبار ۳۴۵ میلیارد تومانی در حال اجراست که تأثیر بسزایی در کشاورزی دارد. همچنین مجتمع آبرسانی روستایی با ۸۳ درصد پیشرفت و اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی در دست تکمیل است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به هدف‌گذاری برای مدارس تا پایان دولت گفت: ۱۲ مدرسه از منابع دولتی و ۹ مدرسه از سایر منابع پیش‌بینی شده است. عملیات ۷ مدرسه دولتی و ۲ مدرسه استانی آغاز شده و ۸ مدرسه با ۶۸ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شده است.

سپهری در پایان با اشاره به وضعیت خاص کشور تأکید کرد: امسال وضعیت بودجه بدتر از سال قبل خواهد بود و اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع عقب‌ماندگی‌ها است.