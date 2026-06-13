مسابقات شطرنج کشوری ریتد سریع پیشکسوتان در بندرریگ برگزار شد

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره مسابقات کشوری شطرنج ریتد سریع پیشکسوتان بالای ۵۰ سال ( یادبود سردار شهید علیرضا تنگسیری) برای نخستین بار در بندرریگ برگزار شد و با استقبال شرکت‌کنندگانی از چند استان کشور همراه بود.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه گفت: این مسابقات به میزبانی هیئت شطرنج بندرریگ و در سالن ورزشی شهید روئین‌تن این شهر برگزار شد و ۳۶ شطرنج‌باز پیشکسوت از استان‌های هرمزگان، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر در آن حضور داشتند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان از شهرهای بندرعباس، کازرون، بهبهان، گچساران و همچنین شهرستان‌های مختلف استان بوشهر شامل تنگستان، بوشهر، برازجان، گناوه و بندرریگ در قالب هفت دور و به روش سوئیسی با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه با اشاره به سطح فنی مسابقات بیان کرد: سرداوری این رقابت‌ها را بر عهده داشتم و خوشبختانه مسابقات در فضایی منظم و با رعایت استانداردهای مسابقات ریتد برگزار شد.

محمدی عنوان کرد: در پایان رقابت‌ها سید کمال‌الدین مرتضوی از بهبهان عنوان قهرمانی را کسب کرد، غلامحسین عارف‌آزاد از تنگستان نایب‌قهرمان شد و سیاوش نورافکن از گچساران مقام سوم را به دست آورد.

وی ادامه داد: فرهاد هاشمی از بوشهر، احمد مختاری از برازجان و علیرضا لیراوی از گناوه نیز در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه با اشاره به بخش‌های ویژه مسابقات گفت: در بخش پیشکسوتان بالای ۶۵ سال، محمد محمدیان از بوشهر مقام نخست، محمد گرگین از برازجان مقام دوم و محمود عظیمی از بوشهر مقام سوم را به دست آوردند.

وی اضافه کرد: عنوان برترین بازیکن بدون ریتینگ به فریدون عباسی از گناوه رسید و در بخش بانوان نیز وفا پورمعرفت از گچساران موفق به کسب مقام نخست شد.

محمدی خاطرنشان کرد: در آیین اختتامیه با حضور مژگان خوش قلب رئیس هیئت شطرنج استان بوشهر، عبدالرضا ملک محمدی رئیس اداره ورزش و جوانان بندرریگ ، روح الله یگانه شهردار شهر بندرریگ و یحیی عظیمی رئیس هیئت شطرنج بندر ریگ، به مقام آوران این دوره مسابقات حکم و لوح قهرمانی اهدا و از برگزیدگان تجلیل شد و همچنین برای تأمین مکانی اختصاصی به منظور توسعه و استمرار فعالیت‌های هیئت شطرنج بندرریگ قول مساعد از سوی مسئولان داده شد.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقش مهمی در توسعه شطرنج و افزایش مشارکت پیشکسوتان در فعالیت‌های ورزشی دارد و تلاش خواهیم کرد این مسابقات در دوره های آینده با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.