مجموعه شعرــ داستان « سبزآبی» منتشر شد 

به گزارش خبرنگار مهر، « سبزآبی» اولین مجموعه شعر ــ داستان مهدی منفرد، متولد ۱۳۷۸ بندر بوشهر، کارشناس‌ ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت صنعتی است، که با تصویرگری اکرم نوری، طراحی جلد فرشید ابراهیمی و صفحه‌آرایی سپیده شیرکو، در بهار ۱۴۰۵ توسط انتشارات «شنابا» به زیور طبع آراسته شده است.

مجموعه شعر «خیالم کن» ، مجموعه شعر کودک « ماجرای اوج بار» و « نود سال صنعت برق بوشهر» از این شاعر و پژوهشگر بوشهری منتشر شده است.

مجموعه‌ «سبزآبی» نخستین مجموعه شعرــ‌ـ‌داستان شاعر جوان، خوش‌ذوق و خلاق جنوبی‌ است؛ که آیینه‌ تمام‌نمای « تقاطع رنج اقلیمی و روایت مدرن» اوست.

سبزآبی ردپای لرزان قلم بر ماسه‌های زمان

مؤلف مجموعه‌ «سبزآبی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی شکل‌گیری کتاب گفت: سبزآبی ردپای لرزان قلم بر ماسه‌های زمان،فاصله‌ میان دو جزر و مد زندگی است.

مهدی منفرد اظهار کرد: سبزآبی در بستری از نمک و اشک متولد شده؛ در جایی که رنگِ سبزِ نخلستان به آبیِ بی‌کرانِ دریا پیوند می‌خورد تا حکایت‌گرِ انسانی باشد که با وجودِ تمامِ طوفان‌ها، هنوز هم پارو زدن را از یاد نبرده است.

وی با اشاره به هم‌پیالگی شعر و داستان در این مجموعه، بیان داشت: شعر و داستان در این مجموعه‌ نه دو هم‌خانه، که دو رگِ متصل به یک «قلب‌»اند؛ قلبی که در «سینه‌ی جنوب» می‌تپد. آوردن آن‌ها در زیر یک سقف مشترک، نه از روی تفنن، که از سرِ یک «ناچاریِ مقدس» برای روح خودم بوده است.

وی اضافه کرد: آوردنِ شعر و داستان، تلاشی‌ است برای «یکپارچه کردن» دوباره‌ انسان. در سبزآبی نیاز نیست برای حس کردن، فقط به خیال پناه ببری یا فقط برای دانستن، به روایت؛ اینجا می‌شود هر دو را با هم زندگی کرد.

منفرد با اشاره به زیستگاه شاعر و گره‌خوردگی نوستالوژی با شعر و داستان خاطرنشان کرد: من بچه‌ی ساحل دریا هستم. شعر برای من مثل «موج» است کوبنده، ناگهانی و کوتاه. داستان مثل «ساحل» است صبور، پذیرا و ممتد. دریا بدون ساحل، هولناک است و ساحل بدون دریا مُرده. در سبزآبی این دو، با ضلع سوم یعنی طراحی همراه شده‌ است.

نویسنده کتاب با شمردن مؤلفه‌های ممتاز این مجموعه عنوان کرد: اولین ویژگی، پیوندِ اندام‌وار شعر و داستان است. داستان‌ها بسترِ واقعه را می‌سازند و شعرها عصاره‌ عاطفی واقعه را به اوج می‌رسانند. این فرمِ تألیفی، خواننده را در یک فضای سینمایی قرار می‌دهد که هم جزئیات واقعیت (داستان) و هم شکوهِ خیال‌انگیز (شعر) را لمس کند.

منفرد اضافه کرد: دیگر ویژگی سبزآبی، «وفاداری به جغرافیای جنوب» است. من در این کتاب که در ۱۵ کوچه متولد شده از واژگانی را به کار می‌برم که «نمک پرورده آن‌ها هستم» و بوی نمک، شرجی، نخل و دریا می‌دهند.

وی افزود: در سبزآبی سعی کرده‌ام روایتگرِ رنج‌ طبقه‌ی فرودست و نجیب باشم و به سراغ «انسان» بروم. در اشعار کتاب نوعی سبک «وا سوخت» دیده می‌شود که با فرهنگِ کوچه و بازارِ بوشهر و جنوب گره می‌خورد و آن‌ را از اشعار انتزاعی و رمانتیک متمایز می‌سازد.



تخیل نیرومند شاعر در خلق جهان تازه

شاعر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از چاپ این مجموعه گفت: «سبزآبی» عصاره‌ هزار و ۳۰۰ روز ایستادگی رویا در برابر واقعیت است؛ تقویمِ اشک‌ها، لبخندها و دریا زده‌هایی‌ که زیر سقف مشترکی از «شعر و «داستان» در هیأت کلمه نشسته‌ است.

غلامرضا ابراهیمی ادامه داد: این مجموعه با درهم آمیزی رنگین‌کمان( شعر، داستان و طرح) چشم‌انداز بدیع و جذابی را جلو چشم مخاطب می‌گستراند ؛ از این دریچه نوین می‌توان آن را در ردیف «اولین‌ها» در سطح کشور دانست.

وی با اشاره به «تخیل نیرومند» شاعر در خلق جهان تازه افزود: تخیل در شعر و داستان منفرد از پهلوی واقعیت عبور می‌کند؛ گرایش‌ها و فضاسازی‌های کافکایی، بکتی و بورخسی در متن جایی ندارد؛ شاعر با جابجا کردن واقعیت موجود در فضایی سورئال، فرم هنری را ترسیم می‌کند.

مدیر نشر شنابا با اشاره به ویژگی‌های برجسته‌ این کتاب افزود: تجربه‌ زیستی، زبان‌ تصویرساز، روایتمندی، عادت‌زدایی ،آنات شاعرانه، جور دیگرنویسی و بومی‌گرایی) از ویژگی‌های بارزی است که شاکله‌ی این اثر زیبا را تشکیل داده و طعمی دلپذیر به آن بخشیده است.

وی گستردگی واژگان را به عنوان یکی کارکترهای موثر در ساختار مجموعه شمرد و گفت: گنجینه‌ لغات منفرد بسیار گسترده است. در شعر و داستان‌ها واژگان رسمی، محاوره‌ای، انتزاعی، عینی، عام و خاص، معمول و ساختارشکن درهم تنیده شده و شاعر این واژه‌ها را در قالب «غزل فرم» و «داستان کوتاه» برای ضرباهنگ صدا، رنگ واژه‌ها، تجانس آوایی و همگونی مفاهیم به کار می‌برد.