 مجموعه‌ شعر « یک زن روایت کرد در آیینه ‌ها خود را» منتشر شد

مدیر انتشارات «شنابا» در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این محموعه، اولین اثر مکتوب شاعر جوان و خوش‌ذوق جنوبی است که منتخب آثار وی را در قالب ماندگار «غزل و دوبیتی» در بر می‌گیرد.



غلامرضا ابراهیمی اضافه کرد: اشعار این کتاب عمدتاً ژانر «آیینی و اجتماعی» است که تجربه‌ی زیست‌ محیطی و نگاه ژرف شاعر را به گستره‌ی حوزه دینی و ظرفیت‌های بدیع مردمگرایی نشان می‌دهد.



ابراهیمی با اشاره به ویژگی‌های برجسته‌ی کتاب افزود: این اثر با توجه به عنوان بکر و شاعرانه‌ آن، بازخوانی نگاه و خلجان روحی «زنی‌» است که قصد دارد صدایش بازتاب «خودش» باشد؛ شاعری با تجربه‌های موازی که هیچگاه در برابر «زندگی» زانو نمی‌زند و تسلیم سایه‌ها نمی‌شود.



مدیر انتشارات شنابا خاطرنشان کرد: خالق این مجموعه، با خلق ساحت‌های زبانی و موقعیت‌های بیانی، سعی در «غریبه‌گردانی متن» دارد؛ نویسنده تلاش می‌کند با کمک رفتارهای برخاسته از ذهن کنکاش‌گر ــ در ترنم دکلماسیون طبیعی گفتارــ فضا را برای فُرم عینی و ملموس پیش ببرد.



ابراهیمی با ابراز خرسندی از چاپ این اثر گفت: شاعر این مجموعه در کنار حس سرشار شاعرانه و رنگ‌آمیزی تصاویر، عطش زاید الوصفی به مضامین دینی و اجتماعی دارد. وی با بهره‌گیری از مصادیق برجسته‌ای چون « عاطفه‌ی غنی، تصویرسازی، لحن صمیمی، ظرفیت‌های زبانی، عینیت‌گرایی، آشنایی‌زدایی از مفاهیم معمولی، افق دید تازه و آنات شاعرانه» سعی در جور دیگر دیدن جهان و پدیده‌های پیرامون دارد.



فاطمه دشتی در یادداشت آغاز این مجموعه می‌نویسد: «واژه‌ها همواره برای من مأمنی بوده‌اند که در هنگام توفان‌های درون، بی‌درنگ به سراغ قلم و دفتر می‌رفتم و با هر واژه زخم درونم را التیام می‌بخشیدم.»

نویسنده با اشاره به اشتیاق سوزان نفس‌کشیدن در اقلیم شعر می‌گوید: «دنیای شعر بخشی از وجود گمشده‌ی من است، اگر می‌خواستم رهایش کنم رهایم نمی‌کرد؛ در واقع چیزی در این بین هست که همواره مرا به سرودن مجاب می‌کند.»



مجموعه « یک زن روایت‌ کرد در آیینه‌ها خود را» اولین اثر فاطمه دشتی متولد ۱۳۶۵ شهرستان ادب‌خیز دیّر، ساکن بندر کنگان و برگزیده جشنواره‌های شعر استانی است؛ که با گزینش ، ویرایش و مقدمه غلامرضا ابراهیمی، یادداشت آغازین نویسنده و طراحی جلد فرشید ابراهیمی در تیراژ ۵۰۰ نسخه، توسط انتشارت «شِنابا» به زیور طبع آراسته شده است‌.