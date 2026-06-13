به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای اداری در شهرستان سیریک، که با حضور حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، جمعی از مدیران ستادی و کارکنان کمیته امداد این شهرستان برگزار گردید؛ با صدور حکمی از سوی مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، حمزه قلعه مینابی را به‌ عنوان سرپرست کمیته امداد شهرستان سیریک منصوب شد.

حمزه قلعه مینابی پیش از این در سمت مددکار کمیته امداد شهرستان میناب مشغول به خدمت بوده است.

شایسته ذکر است، در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از زحمات و تلاش های ارزشمند محمد زاهدی، رئیس سابق کمیته امداد شهرستان سیریک تقدیر و تشکر بعمل آمد.