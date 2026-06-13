به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری معاریو گزارش داد، همکاری نظامی روزافزون مصر و ترکیه معادلات قدرت در منطقه را تغییر داده و تل آویو را در برابر چالش های امنیتی جدیدی قرار می دهد.

در این گزارش آمده است، دو کشور یک رزمایش هوایی مشترک در چند پایگاه مصر را آغاز کرده اند؛ اقدامی که بی سابقه بوده و بعد از چند ماه از نخستین رزمایش دریایی مشترک میان آنها طی ۱۳ سال گذشته صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به حزب حاکم در ترکیه از تمایل آنکارا برای ایجاد یک راهبرد منطقه ای جدید با مشارکت مصر خبر داده اند به طوری که آمریکا از هیئت های سیاسی خود در قاهره و آنکارا خواسته در خصوص ماهیت این روابط تحقیق کنند. سرویس های اطلاعاتی آمریکا به تازگی افزایش قابل توجهی را در حجم و سطح همکاری میان وزارت خانه های دفاع مصر و ترکیه رصد کرده اند.