به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، یک شکاف عمیق میان نگاه ما به خودمان و تصویری که از اسرائیل در کشورهای دیگر ترسیم می شود وجود دارد.

در این گزارش آمده است، کشورهای دیگر به اسرائیل به عنوان یک قلدر نگاه می کنند و آن را عامل تهدید صلح و ثبات جهانی می دانند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیشتر در سرمقاله خود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرد که او با تصمیم فاجعه‌بار خود مبنی بر کشاندن آمریکا به جنگ مشترک با ایران و اعزام ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان، باعث شکست استراتژیک اسرائیل در برابر «بزرگترین و خطرناک‌ترین دشمن خود» یعنی ایران شده و همچنین حمایت آمریکا از تل آویو را تضعیف کرده است.

این روزنامه اذعان کرد که جنگ علیه ایران که با توهم دروغین سرنگونی حاکمیت آن آغاز شد و با انتظار دستیابی به «پیروزی آسان» بر حزب‌الله ادامه یافت، یک ماجراجویی غیرمسئولانه بوده است.