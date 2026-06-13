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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

روزنامه عبری: مردم جهان، اسرائیل را عامل تهدید صلح می‌دانند

روزنامه عبری: مردم جهان، اسرائیل را عامل تهدید صلح می‌دانند

یک روزنامه عبری زبان به خدشه دار شدن وجهه رژیم صهیونیستی در کشورهای جهان و نگاه منفی مردم این کشورها به جنایات تل آویو اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، یک شکاف عمیق میان نگاه ما به خودمان و تصویری که از اسرائیل در کشورهای دیگر ترسیم می شود وجود دارد.

در این گزارش آمده است، کشورهای دیگر به اسرائیل به عنوان یک قلدر نگاه می کنند و آن را عامل تهدید صلح و ثبات جهانی می دانند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیشتر در سرمقاله خود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرد که او با تصمیم فاجعه‌بار خود مبنی بر کشاندن آمریکا به جنگ مشترک با ایران و اعزام ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان، باعث شکست استراتژیک اسرائیل در برابر «بزرگترین و خطرناک‌ترین دشمن خود» یعنی ایران شده و همچنین حمایت آمریکا از تل آویو را تضعیف کرده است.

این روزنامه اذعان کرد که جنگ علیه ایران که با توهم دروغین سرنگونی حاکمیت آن آغاز شد و با انتظار دستیابی به «پیروزی آسان» بر حزب‌الله ادامه یافت، یک ماجراجویی غیرمسئولانه بوده است.

کد مطلب 6858582

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