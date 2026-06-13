به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی فیاض عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، حرف و حدیث ها درباره دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران که شامل لبنان نیز می شود باید مقامات این کشور را به بازنگری در مواضع مذاکره ای خود وادار کند؛ مواضعی که غرق در امتیازدهی به اسرائیل و تشدید مشکلات کشور و تضعیف جایگاه لبنان در برابر تجاوزات دشمن است.

وی اضافه کرد، مقامات لبنانی این قدر جرأت و جسارت داشته باشند که به شکست خود اعتراف کنند. آنها زمانی که علیه سفیر ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده و دست از حمایت از مقاومت برداشتند هیچ دستاوردی حاصل نکردند جز آن که حاکمیت را به آلت دست بی اراده ای تبدیل کردند. آنها هیچ برگ برنده و قدرتی ندارند و باید اشتباهات خود را اصلاح کنند.

فیاض بیان کرد، مقامات لبنانی باید از معادله توافق ایران و آمریکا استفاده کرده و بر اولویت توقف کامل تجاوزات که زمینه ساز عقب نشینی سریع و غیر مشروط رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی است تاکید کنند.