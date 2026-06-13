  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

نماینده لبنانی: بیروت در روند مذاکرات با تل‌آویو تجدیدنظر کند

نماینده لبنانی: بیروت در روند مذاکرات با تل‌آویو تجدیدنظر کند

یک نماینده لبنانی با اشاره به توافق میان ایران و آمریکا از مقامات این کشور خواست در روند مذاکرات خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی فیاض عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، حرف و حدیث ها درباره دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران که شامل لبنان نیز می شود باید مقامات این کشور را به بازنگری در مواضع مذاکره ای خود وادار کند؛ مواضعی که غرق در امتیازدهی به اسرائیل و تشدید مشکلات کشور و تضعیف جایگاه لبنان در برابر تجاوزات دشمن است.

وی اضافه کرد، مقامات لبنانی این قدر جرأت و جسارت داشته باشند که به شکست خود اعتراف کنند. آنها زمانی که علیه سفیر ایران موضع خصمانه اتخاذ کرده و دست از حمایت از مقاومت برداشتند هیچ دستاوردی حاصل نکردند جز آن که حاکمیت را به آلت دست بی اراده ای تبدیل کردند. آنها هیچ برگ برنده و قدرتی ندارند و باید اشتباهات خود را اصلاح کنند.

فیاض بیان کرد، مقامات لبنانی باید از معادله توافق ایران و آمریکا استفاده کرده و بر اولویت توقف کامل تجاوزات که زمینه ساز عقب نشینی سریع و غیر مشروط رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی است تاکید کنند.

کد مطلب 6858595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها