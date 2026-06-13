به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر شنبه در آیین کلنگ زنی ساخت مصلی خاتم الانبیا(ص) اهل سنت بر اهمیت نقش مساجد و مراکز دینی در ارتقای فرهنگ دینی و مقابله با آسیبهای فرهنگی تأکید کرد.
امام جمعه بجنورد افزود: امروز تقویت زیرساختهای فرهنگی و مذهبی ضرورتی اجتنابناپذیر است و مساجد به عنوان پایگاههای موثر اجتماعی و فرهنگی، نقشی مهم در تربیت نسل جوان و تحکیم ارزشهای اسلامی ایفا میکنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر کارکرد عبادی، میتواند به مرکزی برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شود و در مسیر تقویت انسجام و همدلی میان اقشار مختلف جامعه نقشآفرینی کند.
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