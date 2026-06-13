  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

نوری: مساجد نقش کلیدی در ارتقای فرهنگ دینی و مقابله با آسیب‌ها دارند

نوری: مساجد نقش کلیدی در ارتقای فرهنگ دینی و مقابله با آسیب‌ها دارند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی گفت: مساجد به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و دینی، نقش کلیدی در ارتقای فرهنگ دینی، تربیت نسل جوان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر شنبه در آیین کلنگ زنی ساخت مصلی خاتم الانبیا(ص) اهل سنت بر اهمیت نقش مساجد و مراکز دینی در ارتقای فرهنگ دینی و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد.

امام جمعه بجنورد افزود: امروز تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مساجد به عنوان پایگاه‌های موثر اجتماعی و فرهنگی، نقشی مهم در تربیت نسل جوان و تحکیم ارزش‌های اسلامی ایفا می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر کارکرد عبادی، می‌تواند به مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شود و در مسیر تقویت انسجام و همدلی میان اقشار مختلف جامعه نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 6858832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها