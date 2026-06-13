به گزارش خبرنگار مهر ، آیین کلنگزنی مصلای خاتمالانبیا (ص) اهل سنت بجنورد ظهر شنبه با حضور حجتالاسلام رضا نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و بهمن نوری، استاندار خراسانشمالی و جمعی از علمای اهل سنت در محله جوادیه این شهر برگزار شد.
عملیات اجرایی این مجموعه مذهبی و فرهنگی در زمینی به هزار و ۱۴۶ مترمربع و با سازهای سهطبقه آغاز شد.
این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و مذهبی منطقه، توسعه زیرساختهای دینی و تقویت همبستگی و وحدت اسلامی در مرکز خراسان شمالی اجرا میشود.
برای احداث مصلای خاتمالانبیاء(ص) اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل مشارکت خیران اهل سنت پیشبینی شده است.
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