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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

کلنگ مصلای خاتم‌الانبیا(ص) اهل سنت در بجنورد به زمین زده شد

کلنگ مصلای خاتم‌الانبیا(ص) اهل سنت در بجنورد به زمین زده شد

بجنورد- آیین کلنگ‌زنی مصلای خاتم‌الانبیا(ص) اهل سنت بجنورد با حضور مسئولان استانی برگزار شد و عملیات اجرایی این مجموعه مذهبی و فرهنگی با مشارکت خیران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیین کلنگ‌زنی مصلای خاتم‌الانبیا (ص) اهل سنت بجنورد ظهر شنبه با حضور حجت‌الاسلام رضا نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و بهمن نوری، استاندار خراسان‌شمالی و جمعی از علمای اهل سنت در محله جوادیه این شهر برگزار شد.

عملیات اجرایی این مجموعه مذهبی و فرهنگی در زمینی به هزار و ۱۴۶ مترمربع و با سازه‌ای سه‌طبقه آغاز شد.

این طرح با هدف پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و مذهبی منطقه، توسعه زیرساخت‌های دینی و تقویت همبستگی و وحدت اسلامی در مرکز خراسان شمالی اجرا می‌شود.

برای احداث مصلای خاتم‌الانبیاء(ص) اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال از محل مشارکت خیران اهل سنت پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6858826

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