به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی صبح چهارشنبه در نشستی با معاون فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش و جوانان ضمن اشاره به نقش کانون های مساجد در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ دینی و مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن و ارائه برنامه های فرهنگی هنری در راستای جذب جوانان به سمت مساجد، اظهار داشت: وجود کانون های فرهنگی هنری در کنار مساجد و ارائه برنامه های متنوع سبب می شود جوانان در برابر آسیب های فرهنگی مصون مانده و همیشه در صحنه باشند.

وی به لزوم تقویت معنویت در جامعه به ضرورت وجود کانون های مساجد به عنوان پایگاه های دینی اشاره کرد و گفت: برای تلطیف روان انسانها، جوامع بشری به معنویت نیازمندند که وجود اماکنی چون مسجد برای تقویت و رشد این معنویت در جامعه ضروری است.

حسینی ضمن بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری باعث مصونیت جوانان در برابر آسیب های فرهنگی هستند، گفت: کانون های مساجد نقش مهمی در ترویج فرهنگ اصیل دینی و مبارزه با جنگ نرم دشمن دارند.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون‏ های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان آمادگی این دبیرخانه را برای همکاری برنامه های فرهنگی و ورزشی برای جذب بیشتر جوانان به مسجد اعلام نمود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به نقش مطلوب کانون های مساجد در این استان اظهار داشت: این اداره کل می تواند در برخی از برنامه های خود از ظرفیت و پتانسیل کانون های مساجد برای جذب بیشتر جوانان استفاده نماید.

مصطفی مرادی افزود: کانون های مساجد در خنثی نمودن نقشه های شوم دشمنان اثرگذار هستند و اگر کانون های مساجد در این مقوله ضعیف عمل کنند، دشمن یکی از سنگرهای ما را فتح خواهد نمود و یک قدم جلوتر می آید.

وی در پایان گفت: مسئولان باید برای افزایش توجه جوانان به حضور در مساجد، توجه بیشتری به فعالیت‌های سیاحتی و ورزشی در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد داشته باشند.

در این نشست پیرامون برگزاری نشست هم اندیشی فعالان فرهنگی اجتماعی و تشکل ها با مسئولان بحث وتبادل نظر شد.