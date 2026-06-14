حمایت‌ از تولید ایرانی نباید در حد شعار بماند

میترا خوبازگرد، مدیر مجموعه تولید پوشاک ایرانی - اسلامی پلیسه مُد، با اشاره به آغاز فعالیت خود در حوزه پوشاک ایرانی-اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ده سال است که بهعنوان کارآفرین، فعالیت خود را در حوزه پوشاک ایرانی-اسلامی آغاز کردهام و در حال حاضر بههمراه تیمی از بانوان توانمند و متخصص در مجموعه خود، به تولید پوشاک اشتغال دارم.
خوبازگرد، نرخ بالای قیمت پارچه را از چالشهای تولید پوشاک دانست و بیان کرد: در تولید محصولات خود میکوشیم از پارچههای باکیفیت نخی، کرپ و الیاف طبیعی که مناسب دوخت شومیز و عبا هستند استفاده کنیم تا مخاطبان هنگام استفاده از این لباسها، احساس راحتی و رضایت داشته باشند. بزرگترین چالش ما، عدم ثبات قیمت پارچه و وجود واسطهها است؛ این امر باعث افزایش هزینه تمامشده محصول میشود و در نهایت، ما را ناچار میکند کالا را با قیمت بالاتری به مشتری عرضه کنیم.
مدیر مجموعه پلیسه مُد، با تاکید بر حفظ هویت ایرانی در طراحی پوشاک مجموعه گفت: در طراحی لباسها میکوشیم اصالت و فرهنگ ایرانی را حفظ کرده و پوشاکی تولید کنیم که علاوه بر پوشش کامل، شیک و کاربردی باشند؛ تا بانوان با استفاده از آنها در محیطهای اجتماعی، احساس خوشایندی داشته باشند.
او، عدم حمایت رسانهای از برندهای داخلی را عامل تغییر ذائقه مخاطبان به سمت محصلات وارداتی دانست و عنوان کرد: بزرگترین چالش ما در تولید پوشاک، ایجاد تعادل میان زیبایی، هماهنگی با مد روز و همچنین رعایت موازین پوشش اسلامی است. علاوه بر این، مشکل دیگری که بر سر راه تولیدکنندگان پوشاک اسلامی وجود دارد، نبود حمایت رسانهای برای معرفی و شناساندن برندهای داخلی است؛ امری که باعث شده ذائقه مخاطب به سمت مدلهای وارداتی و غیرایرانی سوق پیدا کند.
خوبازگرد، به عامل تهدید صنعت پوشاک ایرانی – اسلامی پرداخت و تصریح کرد: در بازار کشورهای همسایه و همچنین در سطح تقاضای داخلی با فرصتهای بزرگی رو به رو هستیم، که میتواند باعث رشد و شکوفایی صنعت پوشاک ایرانی - اسلامی باشد. اما در مقابل، تهدید اصلی، فرسودگی زیرساختهای تولید و مشکلات کارگاهی است. اگر حمایتهای لازم از تولیدکنندگان خرد فراهم نشود، برندهای خارجی به سرعت سهم بازار داخلی را از دست تولیدکنندگان ملی خارج میکنند.
مدیر مجموعه پلیسه مُد، با اشاره به نقش انکارناپذیر نهادهای دولتی، به تشریح سه مطالبه اصلی تولیدکنندگان پوشاک اسلامی پرداخت: نقش نهادهای دولتی باید از سطح شعار به حمایتهای عملی تغییر کند. اولویت درخواست ما تولیدکنندگان پوشاک اسلامی سه چیز است: نخست، فراهم کردن فضاهای کاری استاندارد که تولیدکننده دغدغه امکانات اولیه و هزینههای سربار ساختمان را نداشته باشد. دو، کوتاه کردن دست واسطهها در بازار پارچه به منظور تعدیل قیمت مواد اولیه و حمایت از قدرت خرید مردم.
او افزود: سومین مورد این است که با اختصاص مکانهایی برای عرضه مستقیم کالا، بازارچههای دائمی ایجاد شود تا تولیدکننده مجبور به پرداخت اجارههای سنگین بازار نباشد. در نهایت، حمایت واقعی یعنی برداشتن موانع اجرایی از پیش پای کارآفرین تا تمام تمرکزش بر تولید و اشتغالزایی باشد.
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