نمادهایی از مقاومت را در پوشاک محرمی کودکان جاری کردیم

محمدمهدی دافعیان، مدیر مجموعه تولید پوشاک کودکان هدهد، با اشاره به هدف و رویکرد این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت ما در حوزه تولید پوشاک کودک از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. من به عنوان فارغ‌التحصیل رشته مهندسی نساجی، از ابتدا تلاش کردم نگاه تخصصی این حوزه را در فرایند تولید پوشاک کودک وارد کنم.

دافعیان، افزود: مجموعه پوشاک کودکان هدهد با این هدف شکل گرفت که لباس کودک فراتر از یک پوشش ساده، در کنار زیبایی و راحتی، حامل هویت فرهنگی و ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی نیز باشد. در «هدهد» بر استفاده از پارچه‌های باکیفیت و سازگار با پوست کودک تمرکز داریم و تلاش می‌کنیم طراحی‌ها را به‌گونه‌ای ارائه دهیم که ضمن رعایت زیبایی‌شناسی ایرانی و هویت اسلامی، آزادی حرکت و راحتی کامل کودک را نیز فراهم آورند.

مدیر مجموعه تولید پوشاک کودکان هدهد، در خصوص استفاده از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت در طراحی لباس‌های مجموعه محرمی گفت: در طراحی مجموعه محرمی امسال تلاش کردیم تا پیوندی میان فرهنگ عاشورا و مفهوم مقاومت را در قالبی هنری و متناسب با فضای کودکانه ترسیم کنیم. در برخی از طرح‌ها، از نمادهای حماسی و تصاویری الهام‌گرفته از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت استفاده کرده‌ایم؛ این عناصر در کنار نشانه‌های عاشورایی قرار گرفته‌اند تا پیام ایستادگی، شجاعت و وفاداری به ارزش‌ها به شکلی ساده و قابل فهم برای کودکان منتقل شود.

او با اشاره به استقبال گسترده خانواده‌ها از این نوع پوشاک مفهومی بیان کرد: خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی خانواده‌ها روبه‌رو شده‌ایم. بسیاری از والدین علاقه‌مندند لباس‌هایی برای فرزندانشان تهیه کنند که علاوه بر زیبایی و کیفیت، حامل یک مفهوم فرهنگی و ارزشی باشد. بازخوردهایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد این نوع طرح‌ها نه تنها برای کودکان جذاب بوده‌اند، بلکه گاهی به بستری برای گفتگوهای خانوادگی درباره مفاهیمی همچون شجاعت، ایثار و قهرمانان واقعی بدل شده‌اند.

دافعیان، درباره تاثیر پوشاک بر انتقال مفاهیم اقتدار ملی و مقاومت به کودکان گفت: کودکان بیش از هر چیز از طریق تصویر، رنگ و نماد با مفاهیم ارتباط برقرار می‌کنند. اگر بتوانیم مفاهیمی مانند مقاومت و اقتدار ملی را در قالب طرح‌هایی ساده، با رنگ‌بندی مناسب و شخصیت‌های الهام‌بخش بر روی لباس‌ها طراحی کنیم، این پیام‌ها به گونه‌ای طبیعی‌ به ذهن کودک منتقل خواهند شد.

مدیر مجموعه تولید پوشاک کودکان هدهد، ادامه داد: در کنار این تصاویر، استفاده از شعارهای کوتاه و اثرگذار عاشورایی مانند «یا حسین(ع)»، «لبیک یا حسین» یا «هیهات منا الذله» نیز می‌تواند پیوند عاطفی کودک با فرهنگ عاشورا را تقویت کند. لباس، یک رسانه روزمره است؛ وقتی کودک طرح‌ها و شعارهایی را می‌بیند که ریشه در فرهنگ عاشورایی و قهرمانان واقعی دارد، به تدریج با این مفاهیم آشنا می‌شود و حس تعلق به این ارزش‌ها در او شکل می‌گیرد.