نمایش پوشش ایرانی اسلامی در قلب مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، عارفه کلاهدوز، یکی از شرکتکنندکان ایرانی با حضور در جشنواره صنایع خلاق مسکو به معرفی پوششهای رایج زنان در ایران پرداخت. او که با چادر مشکی در این جشنواره حضور یافته بود، درباره پیشینه و جایگاه این نوع پوشش در کنار دیگر انواع پوشش زنان در ایران توضیحاتی ارائه کرد.
عارفه کلاهدوز، در سخنان خود با اشاره به نگاه فرهنگی ایرانیان به پوشش بیان کرد: در فرهنگ ایرانی و با تأثیر سنتهای اسلامی، این باور وجود دارد که انسان از آنچه برایش ارزشمند است، محافظت میکند و آن را میپوشاند. از همین رو، زن در فرهنگ ما جایگاه ارزشمندی دارد و پوشش نیز بخشی از این نگاه فرهنگی است.
کلاهدوز با تأکید بر تنوع پوشش زنان در ایران گفت: در جامعه ایرانی سبکهای مختلفی از پوشش را میتوان مشاهده کرد؛ از حجابهای سادهتر همراه با مانتو گرفته تا پوششهای کاملتر مانند چادر و همچنین لباسهای سنتی که بیشتر در مناطق مختلف کشور رواج دارند.
او درباره انواع چادر نیز توضیح داد: چادر مشکی که امروز به همراه آوردهام، معمولاً در مناسبتهای خاص یا در محیطهای شهری مورد استفاده قرار میگیرد. چادرهای روشنتر نیز بیشتر برای اقامه نماز، مراسم مذهبی یا برخی جشنها مانند عروسی کاربرد دارند. همچنین چادرهای ایرانی در طرحها و سبکهای متنوعی تولید میشوند.
بر اساس مشاهدات، در این رویداد، شماری از بازدیدکنندگان روس با طرح پرسشهایی درباره چادر و دیگر پوششهای معرفیشده، علاقهمند به آشنایی بیشتر با فرهنگ پوشش زنان ایرانی بودند. برخی از حاضران نیز با پوشیدن چادر، درباره شیوه استفاده و ویژگیهای آن پرسوجو کردند.
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