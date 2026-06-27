آغاز پویش ملی «چرخه پوشش» با محوریت مصرف مسئولانه و مد پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت مد و لباس از جمله حوزههایی است که نقش مهمی در مصرف منابع، تولید پسماند و شکلدهی به الگوهای مصرف دارد. بر همین اساس، استفاده از رویکردهایی همچون استفاده مجدد از پوشاک، تعمیر و نگهداری، بازطراحی و بازآفرینی لباسها و همچنین بازیافت منسوجات، میتواند نقش مؤثری در حفظ منابع، کاهش ضایعات و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی ایفا کند.
پویش ملی «چرخه پوشش» با تأکید بر مفهوم اقتصاد چرخشی در حوزه مد و لباس، از عموم مردم، طراحان، دانشجویان، تولیدکنندگان، فعالان فرهنگی، هنرمندان و کنشگران حوزه مد پایدار دعوت میکند تجربهها، ایدهها و اقدامات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند.
این پویش در شش محور اصلی شامل استفاده مجدد از پوشاک و منسوجات، تعمیر و نگهداری پوشاک، بازطراحی و بازآفرینی لباسها، بازیافت منسوجات و ضایعات نساجی، طراحی پایدار و همچنین کسبوکارهای پایدار در حوزه مد و لباس برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند تصاویر، ویدئوها، روایتها، تجربههای شخصی، ایدهها، طرحها و اقدامات خود را در محورهای اعلامشده از طریق شناسه رسمی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به نشانی @farhangemod ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و آثار و تجربههای منتخب در رسانهها و بسترهای اطلاعرسانی رسمی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منتشر و معرفی خواهند شد.
همچنین در حاشیه این پویش، نشستهای آموزشی و هماندیشی با موضوع «چرخه پوشش» و با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه مد پایدار برگزار خواهد شد.
«هر لباس، فرصتی دوباره برای زندگی» به عنوان شعارهای پیشنهادی این پویش معرفی شدهاند.
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