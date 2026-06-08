به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی استان اظهار کرد: با وجود سه کریدور مهم اقتصادی و مرزی با کردستان عراق، نخجوان و ترکیه، ظرفیت‌های نهفته قابل توجهی در حوزه صنعت پوشاک و نساجی وجود دارد.

وی افزود: توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌ویژه از ترکیه برای راه‌اندازی شهرک پوشاک و حمایت از واحدهای نساجی موجود از اولویت‌های استان است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نیز در ادامه با اشاره به نگاه توسعه‌محور مدیریت استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های مرزی، شهرک‌های صنعتی از جمله خوی و ماکو و نیز توان واحدهای تولیدی و تجاری، زمینه مناسبی برای جهش صنعت پوشاک در استان فراهم شده است.

گرجی ادامه داد: با ایجاد ارتباط میان برندهای مطرح کشور و صنعتگران استان در بازه دو ماه آینده، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه تولید را هموارتر کرد.

وی همچنین از آمادگی کامل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برای حمایت از برنامه‌های اجرایی استان خبر داد و بر برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های ملی و استانی و دوره‌های آموزشی مشترک تأکید کرد. همچنین پیشنهاد شد زمینه همکاری‌های صنعتی و تبادل تجربه با کشورهای منطقه از جمله روسیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین گزارش، در این نشست که با حضور مشاوران اقتصادی استاندار و مدیران استانی برگزار شد، افرادی همچون عبدالرضا فلاح، محمدامین فرشچی، حجازی‌فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، اسماعیل‌زاده مدیرعامل برق آذربایجان، داننده رئیس اتحادیه طلا و جواهر و نایب‌رئیس اصناف، بدری رئیس اتحادیه پوشاک، شهلا تاج‌فر فرماندار ماکو و نیر الهامی مدیرکل امور بانوان استانداری حضور داشتند.