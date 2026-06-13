به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ظرفیت بالای صرفه‌جویی انرژی در بخش خانگی خبر داد.

استاندار تهران مدیریت مصرف را کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راهکار عبور از ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنونی، جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: مدیریت مصرف برخلاف توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و احداث نیروگاه‌های جدید نیست و از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در بخش خانگی تصریح کرد: در شهر تهران حدود ۳ میلیون کولر آبی فعال است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از موتورهای قدیمی و پرمصرف استفاده می‌کنند. در صورت جایگزینی این موتورها با نمونه‌های کم‌مصرف و هوشمند، امکان صرفه‌جویی نزدیک به هزار مگاوات برق فراهم می‌شود.

استاندار تهران ادامه داد: این میزان صرفه‌جویی معادل ظرفیت تولید برق یک نیروگاه بزرگ است و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مشابه در سال گذشته گفت: با وجود اقدامات انجام شده، به دلیل کافی نبودن آموزش‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی، نتایج مورد انتظار حاصل نشد، از این رو امسال آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح محلات، مساجد و شبکه‌های مردمی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معتمدیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مساجد، تشکل‌های مردمی و شبکه‌های محلی برای آموزش، شناسایی ظرفیت‌ها و جلب مشارکت شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف داشته باشد.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی، گام مؤثری در کاهش مصرف برق برداشته شود و این الگو در آینده به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم یابد.