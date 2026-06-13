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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تعویض موتور ۳ میلیون کولر آبی، هزار مگاوات برق ذخیره می‌کند

تعویض موتور ۳ میلیون کولر آبی، هزار مگاوات برق ذخیره می‌کند

تهران- استاندار تهران گفت: تعویض موتور ۳ میلیون کولر آبی فرسوده با نمونه‌های کم‌مصرف و هوشمند، امکان صرفه‌جویی نزدیک به هزار مگاوات برق را فراهم می‌کند که معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ظرفیت بالای صرفه‌جویی انرژی در بخش خانگی خبر داد.

استاندار تهران مدیریت مصرف را کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راهکار عبور از ناترازی انرژی دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنونی، جلب مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی است.

وی افزود: مدیریت مصرف برخلاف توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و احداث نیروگاه‌های جدید نیست و از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت بالای صرفه‌جویی در بخش خانگی تصریح کرد: در شهر تهران حدود ۳ میلیون کولر آبی فعال است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از موتورهای قدیمی و پرمصرف استفاده می‌کنند. در صورت جایگزینی این موتورها با نمونه‌های کم‌مصرف و هوشمند، امکان صرفه‌جویی نزدیک به هزار مگاوات برق فراهم می‌شود.

استاندار تهران ادامه داد: این میزان صرفه‌جویی معادل ظرفیت تولید برق یک نیروگاه بزرگ است و می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مشابه در سال گذشته گفت: با وجود اقدامات انجام شده، به دلیل کافی نبودن آموزش‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی، نتایج مورد انتظار حاصل نشد، از این رو امسال آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح محلات، مساجد و شبکه‌های مردمی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

معتمدیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مساجد، تشکل‌های مردمی و شبکه‌های محلی برای آموزش، شناسایی ظرفیت‌ها و جلب مشارکت شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف داشته باشد.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم و اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی، گام مؤثری در کاهش مصرف برق برداشته شود و این الگو در آینده به سایر استان‌های کشور نیز تعمیم یابد.

کد مطلب 6858954

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