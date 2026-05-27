به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان بعدازظهر چهارشنبه در آئین آغاز رزمایش مدیریت مصرف برق با عنوان «جهاد صرفه‌جویی» که با حضور جمعی از مدیران استانی در محله فرهنگیان ۲ قم برگزار شد، بر اهمیت اقدامات مردمی در کاهش مصرف انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی مصرف برق در کشور اظهار کرد: اجرای برنامه‌های میدانی و ارتباط مستقیم با شهروندان، نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف دارد و می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه توزیع برق کمک کند.

قائم‌مقام قرارگاه مدیریت مصرف و پایش انرژی استان قم افزود: مدیریت مصرف برق در شرایط فعلی، تنها یک توصیه عمومی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی و ملی به شمار می‌رود که تحقق آن نیازمند همکاری همه اقشار جامعه است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم ادامه داد: حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی، بدون مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

این رزمایش با مشارکت معاونت اجتماعی سپاه، سازمان بسیج مهندسین، شرکت توزیع نیروی برق قم و جمعی از مدیران و فعالان محلات به‌صورت خانه‌به‌خانه و محله‌محور آغاز شده است.

متقیان با اشاره به نقش محلات و گروه‌های مردمی در تحقق اهداف مدیریت انرژی بیان کرد: اجرای رزمایش «جهاد صرفه‌جویی» با رویکرد مردمی، اقدامی مؤثر در راستای ارتقای تاب‌آوری شهری و تحقق اهداف پدافند غیرعامل در حوزه زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شود.

وی گفت: آگاه‌سازی شهروندان نسبت به راهکارهای ساده اما کاربردی کاهش مصرف برق، می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش بار شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی‌ها داشته باشد.

در جریان اجرای این طرح، تیم‌های مشترک متشکل از نیروهای بسیج، کارشناسان شرکت توزیع برق و فعالان محلی با حضور در منازل مسکونی، آموزش‌های لازم درباره مدیریت مصرف انرژی را به شهروندان ارائه کردند.

توزیع بروشورها و بسته‌های فرهنگی مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف برق نیز از دیگر بخش‌های این رزمایش بود که با هدف ارتقای آگاهی عمومی در سطح محلات انجام شد.

آموزش استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری در ساعات اوج مصرف و ترویج الگوی صحیح استفاده از برق، از جمله محورهای اجرایی این طرح عنوان شده است

رزمایش در محلات دیگر ادامه می‌یابد

نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق قم نیز در این برنامه با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف برق در استان، بر ضرورت همراهی شهروندان برای حفظ پایداری شبکه تأکید کردند.

در این نشست همچنین بر مشارکت عمومی در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت‌های محله‌محور برای کاهش مصرف انرژی تأکید شد.

بر اساس اعلام مسئولان، رزمایش «جهاد صرفه‌جویی» در روزهای آینده نیز در دیگر محلات شهر قم ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده است تا از ظرفیت گروه‌های مردمی و فعالان اجتماعی برای توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی استفاده شود.

مسئولان برگزارکننده این رزمایش معتقدند استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حضور میدانی در محلات، نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و ارتقای امنیت انرژی در سطح استان خواهد داشت.