پرمصرفان دراولویت پایش،اخطار،اصلاح رفتار مصرفی واعمال قانون قرار گیرند

به گزارش خبرنگار، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: در شرایط کنونی، موضوع مصرف انرژی تنها یک مسئله فنی یا دستگاهی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است که نیازمند مشارکت جدی مردم، برنامهریزی دقیق دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای نوین اطلاعرسانی و آموزشی می باشد.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف رسانهای مردم افزود: امروز بخش مهمی از جامعه، بهویژه نسل جوان، آموزش و پیامهای عمومی را از طریق شبکههای اجتماعی دریافت میکند؛ بنابراین برنامههای فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی باید از قالبهای سنتی فراتر برود و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، رسانههای استانی و ملی، مدارس، دانشگاهها و نهادهای اجتماعی بهصورت هدفمند دنبال شود.
استاندار تهران با بیان اینکه سهم هر بخش در مدیریت مصرف باید مشخص باشد، گفت: در حوزه مصرف انرژی، باید تمرکز اصلی بر مشترکان پرمصرف باشد. کسانی که بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، باید در اولویت پایش، اخطار، اصلاح رفتار مصرفی و در صورت لزوم اعمال قانون قرار گیرند. این موضوع نیازمند هوشمندسازی، تقویت امکان نظارت و برنامهریزی اجرایی دقیق است.
معتمدیان ادامه داد: مدیریت مصرف با ساختارسازی و نظارت مؤثر به نتیجه می رسد و دستگاههای مسئول باید برنامه مشخص ارائه دهند و با کار جهشی، هم در حوزه فرهنگسازی و هم در حوزه کنترل مصرف، اقدامات مؤثر و قابل سنجش انجام دهند.
عضو هیئت دولت همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه برای گفتوگوی مستمر با مردم تأکید کرد و افزود: موضوع انرژی باید بهصورت منظم در برنامههای رسانهای و تلویزیونی مطرح شود و کارشناسان، صاحبنظران و مدیران مرتبط درباره ضرورت صرفهجویی، اصلاح الگوی مصرف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن با مردم گفتوگو کنند.
استاندار تهران با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد: استفاده از ظرفیت سلولهای خورشیدی و نیروگاههای کوچکمقیاس باید در دستور کار قرار گیرد و مجموعههایی که ظرفیت زمین یا فضای مناسب دارند، برای اجرای این طرحها اعلام آمادگی کنند تا بخشی از مصرف داخلی تأمین و در صورت امکان به شبکه نیز کمک شود.
معتمدیان با بیان اینکه شرایط کشور اقتضا میکند مدیریت مصرف انرژی با جدیت بیشتری دنبال شود، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اصلاح الگوی مصرف یک انتخاب تشریفاتی نیست؛ ضرورتی برای پایداری خدمات، کاهش فشار بر منابع و حفظ آرامش عمومی جامعه است.
وی تأکید کرد: استان تهران باید در این حوزه پیشگام باشد و با همکاری همه دستگاهها، از آموزش و فرهنگسازی تا هوشمندسازی، نظارت و توسعه انرژیهای پاک، مسیر مدیریت مصرف را به یک برنامه عملیاتی و مستمر تبدیل کند.
بر اساس این گزارش، در حاشیه این جلسه، حکم انتصاب حامد یزدیمهر بهعنوان رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران توسط محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران به وی اعطا شد.
گفتنی است که این انتصاب در پی ارتقای ادارهکل مدیریت بحران استان تهران و تشکیل مرکز مدیریت بحران استانداری تهران انجام شده است.
نظر شما