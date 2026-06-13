به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی و عملیات موفق پلیسی، یک سارق حرفه‌ای موتورسیکلت را که در استان خوزستان اقدام به سرقت کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

رصد و پیگیری گزارش‌های واصله از حضور سارق تحت تعقیب در پلدختر

مأموران انتظامی در پی رصد و پیگیری گزارش‌های واصله مبنی بر حضور یک سارق تحت تعقیب در این شهرستان، با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات تخصصی، متهم را حین تردد با یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه شناسایی و متوقف کردند.

اعتراف متهم به سرقت موتورسیکلت در استان خوزستان

در تحقیقات اولیه، متهم به جرم خود مبنی بر سرقت موتورسیکلت مذکور در استان خوزستان اعتراف کرد.

موتورسیکلت کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به مال‌باخته مسترد خواهد شد.

معرفی متهم به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی

متهم نیز پس از تکمیل پرونده، جهت رسیدگی قضایی به مراجع قانونی معرفی شد.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.