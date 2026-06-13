جریمه ۳۶۹ میلیارد ریالی قاچاقچی در بوئین زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: پرونده حمل یک هزار و ۱۴۶ کیلوگرم انواع البسه و هزار و ۶۲۰ میلی لیتر انواع ادکلن به ارزش ۲۱۹ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به مستندات، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف به پرداخت ۳۶۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته رزاقی این محموله در جریان بازرسی پلیس امنیت اقتصادی از یک خودرو باری کشف و توقیف، پرونده آن برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.