رایزنی وزیر خارجه عراق و رافائل گروسی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق امروز شنبه در تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه‌ای با وی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، در این تماس تلفنی، دو طرف همچنین درباره تلاش‌ ها برای کاهش تنش‌ های منطقه‌ ای، از جمله تلاش‌ ها برای دستیابی به تفاهم‌ هایی که به تقویت ثبات و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ ها کمک می‌ کند، گفتگو کردند.

خبرگزاری قطر اضافه کرد: طرفین درباره پیامدهای تحولات جاری بر امنیت منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند.