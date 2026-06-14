به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این آژانس آماده نقش آفرینی به عنوان یک میانجی در راستای راستی آزمایی توافق هسته ای احتمالی میان آمریکا و ایران است.

این در حالی است که عملکرد آژانس در قبال ایران با وجود همکاری های گسترده کشورمان به ویژه انتقال اطلاعات محرمانه از سوی این نهاد بین المللی به طرف های متخاصم باعث شده اعتبار و جایگاه آن خدشه دار شود.

گروسی اضافه کرد، مهم ترین مسئله در عملکرد آژانس، راستی آزمایی است. مشارکت ما در این روند بسیار مهم است. زمانی که آنها به یک توفاق دست پیدا می کنند و از ما می خواهند در این خصوص راستی آزمایی انجام دهیم من به ارتباط با شورای حکام و موافقت آنها نیاز خواهم داشت.

گروسی پیشتر مدعی شده بود هرگونه توافق هسته ای میان ایران و آمریکا بدون سازوکار راستی آزمایی تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.