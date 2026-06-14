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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

گروسی: آماده راستی‌آزمایی توافق هسته‌ای احتمالی با ایران هستیم

گروسی: آماده راستی‌آزمایی توافق هسته‌ای احتمالی با ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به آمادگی این نهاد بین المللی برای ایفای نقش در زمینه راستی آزمایی در خصوص توافق هسته ای احتمالی میان آمریکا و ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این آژانس آماده نقش آفرینی به عنوان یک میانجی در راستای راستی آزمایی توافق هسته ای احتمالی میان آمریکا و ایران است.

این در حالی است که عملکرد آژانس در قبال ایران با وجود همکاری های گسترده کشورمان به ویژه انتقال اطلاعات محرمانه از سوی این نهاد بین المللی به طرف های متخاصم باعث شده اعتبار و جایگاه آن خدشه دار شود.

گروسی اضافه کرد، مهم ترین مسئله در عملکرد آژانس، راستی آزمایی است. مشارکت ما در این روند بسیار مهم است. زمانی که آنها به یک توفاق دست پیدا می کنند و از ما می خواهند در این خصوص راستی آزمایی انجام دهیم من به ارتباط با شورای حکام و موافقت آنها نیاز خواهم داشت.

گروسی پیشتر مدعی شده بود هرگونه توافق هسته ای میان ایران و آمریکا بدون سازوکار راستی آزمایی تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.

کد مطلب 6859645

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    نظرات

    • علی IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
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      رافائل گروسی جنایتکار اسرائیلی به ایران بیاید باید دستگیر شود چون او خیانت های زیادی به ایران عزیز کرد باید تقاص پس بدهد خدا لعنت کند گروسی خائن را ایران عزیز ما را به این وضع در آورد خدایا حنایتکاران را نابودکن
    • امیر دلاوری IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
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      دوباره گروسی بیاد آمار جا های هسته ای رو در بیاره بده آمریکا و صهیون ها دوباره حمله کنن بزنن .
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
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      مگر ما جنگ کردیم و توافق کردیم که دوباره پای جاسوسان به کشورمان باز شود که اگر اینجور باشد باید عزا گرفت
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
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      ما به کشورمون تو جاسوس را راه نمیدیم

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